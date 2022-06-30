С 27 июня в Австрии проходит Седьмое совещание договорных сторон. Она касается выполнения обязательств по конвенции о безопасности обращения с отработанным топливом и радиоактивными отходами.
Радио из ЗАЭС пойдет на Россию, – Кошарная назвала сценарий, в случае ядерной аварии
Россия широко представлена на конференции МАГАТЭ
Россия широко представлена на мероприятии, несмотря на то, что украинская сторона не раз делала замечания по этому поводу организаторам – МАГАТЭ.
Вместе с тем российские атомщики не только участвовали в заседаниях, но даже председательствовали в определенных секциях конференции.
На выступлении спикера из России украинцы присутствовали не
Когда свое выступление начал спикер из России, украинская делегация во главе с председателем
"Госрегулирование" Олегом Кориковым вышло из зала. Также это сделал главный консультант президента "Энергоатома" Александр Моцик.
Россияне постоянно угрожают ядерной безопасности
Отметим, что после полномасштабного вторжения в Украину оккупационные войска постоянно угрожают ядерной безопасности. Так МАГАТЭ потеряло связь с Запорожской АЭС, которая находится под контролем кафиров в течение 4 месяцев. Похожий инцидент уже случался – около месяца назад.
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