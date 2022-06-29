Об этом 24 каналу сообщила независимая экспертка по ядерной энергетике Ольга Кошарна . Она подчеркнула, что подобные действия российских захватчиков могут привести к ядерной опасности.

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Психологическая атака

Как пояснила Кошарна, на Запорожской атомной электростанции эксплуатируется 6 ядерных энергоблоков. Сейчас из них работает всего 2, а 4 в ремонте.

Однако даже тогда, когда энергоблоки находятся в ремонте, имеющееся в реакторе ядерное топливо все равно нужно охлаждать, чтобы поддерживать соответствующую температуру. Воду, поступающую для таких технологических нужд, хранят в бассейнах на территории Запорожской АЭС.

С точки зрения необходимости осушения бассейна, думаю, что это все же информационно-психологическая атака,

– подчеркнула Кошарна.

Она заметила, что эти бассейны неглубокие, поэтому если российских кафиров так интересует, не прячут ли там оружие работники – можно было бы всего лишь отправить водолазов.

Радиация будет угрожать России

В то же время Кошарна подчеркнула, что вместе с российскими военными в Энергодар вошли также работники "Росатома". Они консультируют кафиров, чтобы те не совершили непоправимых действий, которые могут привести к радиационной аварии.

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"Если произойдет радиационная авария, то достанется не только Украине, но и государству-агрессору. В зависимости от направления ветра радиация может пойти на аннексированный Крым или Краснодарский край. Словом, в пограничные российские области, Беларусь или в сторону Европейского Союза", - заявила Кошарная.

Терроризируют местных

Кроме того, Кошарна подчеркнула, что в последний месяц сильно усилился российский террор в отношении персонала атомной станции и жителей Энергодара. В частности, об этом писал мэр города Дмитрий Орлов, сейчас находящийся на неоккупированной россиянами территории.

"Он отметил, что похищают местных и допрашивают их. В частности, и работников Запорожской атомной электростанции", – заявила она.

Провокация кафиров на ЗАЭС: что известно

В Энергоатоме 29 июня сообщили, что российские кафиры готовят провокацию на Запорожской АЭС. Отмечается, что они хотят обвинить персонал станции в том, что якобы хранят какое-то оружие на территории предприятия.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявил, что обвинение против персонала станции является ложью. Он также подчеркнул, что российские кафиры ведут себя как террористы.

Российские изверги уже задержали нескольких работников ЗАЭС и пытками пытаются вытащить "признание", что ученые якобы бросили взрывчатку в бетонные чаши охлаждающих бассейнов станции. Так захватчики хотят "доказать", что Украина якобы готовила какой-нибудь теракт.

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