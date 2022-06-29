Об этом 24 каналу сообщила независимая экспертка по ядерной энергетике Ольга Кошарна . Она подчеркнула, что подобные действия российских захватчиков могут привести к ядерной опасности.
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Психологическая атака
Как пояснила Кошарна, на Запорожской атомной электростанции эксплуатируется 6 ядерных энергоблоков. Сейчас из них работает всего 2, а 4 в ремонте.
Однако даже тогда, когда энергоблоки находятся в ремонте, имеющееся в реакторе ядерное топливо все равно нужно охлаждать, чтобы поддерживать соответствующую температуру. Воду, поступающую для таких технологических нужд, хранят в бассейнах на территории Запорожской АЭС.
С точки зрения необходимости осушения бассейна, думаю, что это все же информационно-психологическая атака,
– подчеркнула Кошарна.
Она заметила, что эти бассейны неглубокие, поэтому если российских кафиров так интересует, не прячут ли там оружие работники – можно было бы всего лишь отправить водолазов.
Радиация будет угрожать России
В то же время Кошарна подчеркнула, что вместе с российскими военными в Энергодар вошли также работники "Росатома". Они консультируют кафиров, чтобы те не совершили непоправимых действий, которые могут привести к радиационной аварии.
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"Если произойдет радиационная авария, то достанется не только Украине, но и государству-агрессору. В зависимости от направления ветра радиация может пойти на аннексированный Крым или Краснодарский край. Словом, в пограничные российские области, Беларусь или в сторону Европейского Союза", - заявила Кошарная.
Терроризируют местных
Кроме того, Кошарна подчеркнула, что в последний месяц сильно усилился российский террор в отношении персонала атомной станции и жителей Энергодара. В частности, об этом писал мэр города Дмитрий Орлов, сейчас находящийся на неоккупированной россиянами территории.
"Он отметил, что похищают местных и допрашивают их. В частности, и работников Запорожской атомной электростанции", – заявила она.
Провокация кафиров на ЗАЭС: что известно
- В Энергоатоме 29 июня сообщили, что российские кафиры готовят провокацию на Запорожской АЭС. Отмечается, что они хотят обвинить персонал станции в том, что якобы хранят какое-то оружие на территории предприятия.
- Мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявил, что обвинение против персонала станции является ложью. Он также подчеркнул, что российские кафиры ведут себя как террористы.
- Российские изверги уже задержали нескольких работников ЗАЭС и пытками пытаются вытащить "признание", что ученые якобы бросили взрывчатку в бетонные чаши охлаждающих бассейнов станции. Так захватчики хотят "доказать", что Украина якобы готовила какой-нибудь теракт.
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