Про це 24 каналу повідомила незалежна експертка з ядерної енергетики Ольга Кошарна. Вона наголосила, що такі дії російських загарбників можуть призвести до ядерної небезпеки.

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Психологічна атака

Як пояснила Кошарна, на Запорізькій атомній електростанції експлуатуються 6 ядерних енергоблоків. Зараз з них працює лише 2, а 4 в ремонті.

Однак навіть тоді, коли енергоблоки перебувають ремонті, ядерне паливо, яке є в реакторі, однаково потрібно охолоджувати аби підтримувати відповідну температуру. Водночас воду, яка надходить для таких технологічних потреб, зберігають в басейнах на території Запорізької АЕС.

З точки зору необхідності осушення басейну, думаю, що це все ж інформаційно-психологічна атака,

– наголосила Кошарна.

Вона зауважила, що ці басейни неглибокі, тому якщо російських окупантів так цікавить, чи не ховають там зброю працівники – можна було б всього лиш відправити водолазів.

Радіація загрожуватиме Росії

Водночас Кошарна підкреслила, що разом із російськими військовими в Енергодар зайшли також працівники "Росатому". Вони консультують окупантів, аби ті не зробили непоправних дій, які можуть призвести до радіаційної аварії.

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"Якщо станеться радіаційна аварія, то дістанеться не лише Україні, а й державі-агресорці. Залежно від напрямку вітру радіація може піти на анексований Крим або Краснодарський край. Словом, у прикордонні російські області, Білорусь, чи в бік Європейського Союзу", – заявила Кошарна.

Тероризують місцевих

Крім того, Кошарна наголосила, що протягом останнього місяця дуже посилився російський терор щодо персоналу атомної станції та жителів Енергодару. Зокрема, про це писав мер міста Дмитро Орлов, який зараз перебуває на неокупованій росіянами території.

"Він зазначив, що викрадають місцевих та допитують їх. Зокрема, і працівників Запорізької атомної електростанції", – заявила вона.

Провокація окупантів на ЗАЕС: що відомо

В Енергоатомі 29 червня повідомили, що російські окупанти готують провокацію на Запорізькій АЕС. Зазначається, що вони хочуть звинуватити персонал станції в тому, що ті нібито зберігають якусь зброю на території підприємства.

Мер Енергодара Дмитро Орлов заявив, що звинувачення проти персоналу станції є брехнею. Він також підкреслив, що російські окупанти поводять себе як терористи.

Російські нелюди вже затримали кількох працівників ЗАЕС і тортурами намагаються витягнути "зізнання", що науковці нібито кинули вибухівку в бетонні чаші охолоджувальних басейнів станції. Так загарбники хочуть "довести", що Україна нібито готувала якийсь теракт.

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