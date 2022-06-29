Про втрату контакту заявив 29 червня генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі. Він зазначив, що це трапилося вже не вперше. Зокрема, один такий інцидент був вже менше ніж місяць тому.

Зауважте Україна розглядає варіант повної зупинки Запорізької АЕС

Коли зник зв'язок із системами ЗАЕС

Така ситуація вже була на початку місяця. Тоді віддалений зв'язок із системами спостереження за гарантіями безпеки був втрачений на 2 тижні.

Новий обрив контакту стався 25 червня. Тому, навіть якщо на станції трапиться аварія, росіяни певний час можуть це приховувати.

Тому МАГАТЕ хоче негайно направити своїх фахівців, щоб перевірити, яка ситуація на АЕС. Це, зокрема, необхідно, щоб вжити основних заходів з ядерної безпеки.

Той факт, що передача даних наших дистанційних гарантій знову припиняється – вдруге за останній місяць – лише додає терміновості відправлення цієї місії,

– заявив Гросі.

Кількома днями раніше він вже висловлював занепокоєння щодо ЗАЕС. Глава організації наголосив, що українські співробітники "експлуатують об'єкт у надзвичайно напружених умовах".

Окупанти готують провокацію на АЕС

Також 29 червня в Енергоатомі повідомили, що російські силовики готують провокацію на Запорізькій атомній електростанції. Вони хочуть звинуватити українських атомників у зберіганні зброї на території АЕС.

Росіяни вже затримали кількох працівників. Тортурами намагаються витягнути "зізнання", що науковці кинули вибухівку в бетонні чаші охолоджувальних басейнів на ЗАЕС.

Таким чином окупанти хочуть "довести", що Україна готувала теракт. Ймовірно, ці абсурдні звинувачення висловлять, коли приїде комісія МАГАТЕ.

Зверніть увагу! ЗАЕС – це найбільша в Європі й шоста у світі атомна електростанція. Росіяни почали захоплювати її в ніч на 4 березня. Тоді їхні танки почали обстріл будівель біля енергоблоків і виникла пожежа.

До теми – як відреагував світ на обстріл ЗАЕС: дивіться відео