Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО обнародовали очередные фейки, манипуляции и дезинформационные вбросы россиян. Их активно распространяли 26 апреля.

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Россия не устает продуцировать фейки

Первый русский фейк распространял секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Он заявил, что "количество украинских мигрантов в ЕС в ближайшее время вырастет до 10 миллионов".

Учитывая это, он сообщил о "прогнозируемом ухудшении криминогенной ситуации в Европе из-за украинских бандитов". Предостерегаем: это – дезинформация!

– сообщили в ЦПДИ.

Следующий фейк тоже был от российских чиновников. В минобороны страны-агрессорки заявили, что "в доме престарелых в городе Лиман боевики оборудовали опорный пункт, а персонал и пожилых людей удерживают как живой щит". Таким заявлениям верить не стоит, ведь бойцы ВСУ героически защищают Украину от захватчиков и делают все возможное, чтобы защитить мирное население.

Также пропагандисты упоминали "украинских неонацистов". Вблизи Николаевского авиаремонтного завода они якобы установили радиоуправляемые взрывные устройства, которые планируют взорвать во время скопления людей, чтобы обвинить в этом Россию. Обратите внимание, что это лишь очередная враждебная манипуляция.

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