Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО оприлюднили чергові фейки, маніпуляції та дезінформаційні вкиди росіян. Їх активно поширювали 26 квітня.

До теми "Чи був там Путін?": главу Кремля могли "домалювати" на відео з церкви

Росія не втомлюється продукувати фейки

Перший російський фейк поширював секретар Радбезу Росії Микола Патрушев. Він заявив, що буцімто "кількість українських мігрантів у ЄС найближчим часом зросте до 10 мільйонів".

Зважаючи на це, він повідомив про "прогнозоване погіршення криміногенної ситуації в Європі через українських бандитів". Застерігаємо: це – дезінформація!,

– повідомили у ЦПДІ.

Наступний фейк також був від російських посадовців. У міноборони країни-агресорки заявили, що "в будинку для людей похилого віку в місті Лиман бойовики обладнали опорний пункт, а персонал та літніх людей утримують як живий щит". Таким заявам вірити не варто, адже бійці ЗСУ героїчно боронять Україну від загарбників та роблять усе можливе, аби захистити мирне населення.

Також пропагандисти згадували "українських неонацистів". Поблизу Миколаївського авіаремонтного заводу вони буцімто встановили радіокеровані вибухові пристрої, які планують підірвати під час скупчення людей, щоб звинуватити в цьому Росію. Зауважте, що це лише чергова ворожа маніпуляція.

Буде цікаво – фейки про замах на пропагандистів Кремля – це провокація