Украинские Bayraktar ярко "отработали" систему РЭБ россиян в Киевской области

Операторы Bayraktar искусно "отработали" систему радиоэлектронной борьбы противника в Киевской области. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины обнародовал видео.

Украинские защитники продолжают обезвреживать российских захватчиков и военную технику. Об очередных успехах в сети сообщил Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный.

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Bayraktar ярко "отработали" систему РЭБ россиян

Наши операторы Bayraktar TB2 искусно "отработали" систему РЭБ противника,

– написал Залужный.

Он уточнил, что это произошло в Киевской области.

В Киевской области Bayraktar расправились с системой РЭБ россиян: смотрите видео

Напомним, накануне вечером в сети обнародовали видео успешной атаки ВСУ из засады на колонну российской бронетехники.