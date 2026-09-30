Украинские военные начиняют танки взрывчаткой и отправляют их на позиции россиян

Ранее Болгария передала Украине 110 единиц БТР-60. Украинцы придумали новое применение для старых болгарских бронетранспортеров, ведь их броня слишком тонкая, чтобы перевозить пехоту. Теперь эти машины нашпиговывают минами, а затем без водителя отправляют на российские позиции вблизи Лимана.

24 Канал обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию материалов Дэвида Акса с портала Euromaidan Press (EP). Оригинальная публикация первоначально появилась на сайте EP и публикуется с разрешения правообладателя.

Т-62М советского производства, созданные еще в 1960-х годах, не являются самыми старыми танками в украинском арсенале. Эта сомнительная честь принадлежит бывшим словенским танкам М-55S, созданным на базе советских Т-55 1950-х годов.

Не то чтобы Т-62М в руках украинцев стал технически лучше. Изменилась его задача.

Роль танков в войне изменилась

Сегодня большая часть бронетехники с обеих сторон фактически выполняет роль мобильной артиллерии: наносит по несколько выстрелов по целям, находящимся на расстоянии нескольких километров. Танки редко действуют, как раньше, когда они сближались с противником и вели прямой огонь с расстояния в несколько сотен метров. Угроза со стороны крошечных дронов со взрывчаткой заставила бронетехнику отойти от "серой зоны", а на такой дистанции Т-62М не намного менее эффективен, чем Т-64БВ. Или, в конечном счете, по сравнению со значительно более ценными Leopard 1, Leopard 2 или M1.

Украинские парки танков Т-64, Leopard и Абрамс понесли тяжелые, документально подтвержденные потери. Портал Oryx, который фиксирует потери только там, где есть фотографии или видео, вообще не упоминает никаких украинских Т-62М.

Эти танки, все захваченные у россиян, также в настоящее время доступны для использования украинскими военными. И это важно для армии, которая пытается сохранить свой танковый парк. Украина испытывает нехватку новейших и лучших танков. Более старые и менее боеспособные машины восполняют этот пробел… просто потому, что лучшей альтернативы нет.

Наблюдатель Stevius, внимательно следящий за развитием украинских бронетанковых войск, недавно обратил внимание на то, что бывшие российские Т-62М по-прежнему играют важную роль в войне на стороне Украины.

В частности, Stevius обратил внимание на бывший российский Т-62М, принадлежащий 19-й бригаде Национальной гвардии Украины и недавно принявший участие в конкурсе на лучший танковый экипаж Нацгвардии. По словам Stevius, как минимум еще два украинских подразделения использовали уцелевшие машины из числа не менее 45 Т-62М, захваченных украинскими войсками. Большинство из них было захвачено во время украинских контрнаступательных операций на востоке и юге Украины в конце 2022 года.

Танки второго сорта

40-тонный четырехместный Т-62М – второй по возрасту танк Украины. В то время как чуть более старый М-55S прошел масштабную модернизацию в Словении в 1990-х годах, Т-62М не подвергся подобным усовершенствованиям. По сути, это по-прежнему машина раннего периода холодной войны.

110-я механизированная бригада ВСУ некоторое время использовала Т-62М, прежде чем заменить их на значительно более новые и мощные Т-64БВ. Т-62М имеет 115-миллиметровую основную пушку, которую вручную заряжает четвертый член экипажа, тогда как Т-64БВ оснащен более мощной 125-миллиметровой пушкой с автоматом заряжания, который обеспечивает высокую скорость ведения огня.

Именно высокая скорострельность произведенного в Украине Т-64БВ сыграла ключевую роль в успешной обороне Чернигова Первой танковой бригадой Украины в первые недели широкомасштабного российского вторжения, начавшегося в феврале 2022 года. Украинские танки вступали в бой с российскими танками, проходящими мимо на чрезвычайно близком расстоянии, и превосходили их по скорости и интенсивности огня.

Именно в таком бою Т-62М проиграл бы. Но теперь танки реже попадают в подобные ситуации.

Переоборудование старых машин

Бесспорно, часть Т-62М, которым уже шесть с лишним десятилетий, могла быть снята с вооружения из-за износа и возможного дефицита запчастей. Но есть все основания полагать, что большинство из 45 украинских Т-62М до сих пор находится в строю или недалеко от зоны боевых действий.

Однако не все из них до сих пор остаются танками. Украинские волонтеры и воинские подразделения оценили преимущества хорошо защищенного корпуса и надежного шасси, на котором установлены башня и пушка Т-62М, и переоборудовали часть захваченных машин в специализированную технику. Они использовали прочную нижнюю часть танка, но отказались от устаревшей башни.

Несколько бывших российских Т-62М переоборудовали в эвакуационные машины: с них сняли башни и пушки и установили мощные лебедки для буксировки другой бронетехники. Волонтеры, сотрудничающие с благотворительным фондом Сергея Притулы, превратили еще один Т-62М в тяжелую боевую машину пехоты. Рецепт прост: достаточно снять штатную башню и заменить ее более компактной, оснащенной 30-миллиметровой автоматической пушкой, – в данном случае пушкой, снятой с захваченной российской БМП-2.

Впрочем, потенциально десятки украинских Т-62М до сих пор остаются Т-62М и продолжают укреплять броню и огневую мощь подразделений, которым иначе было бы сложно вообще выставить на поле боя хоть какие-то танки.