Более 60% украинцев, выехавших за границу из-за войны, не планируют возвращаться в ближайшее время

Большинство украинских беженцев, выехавших за границу из-за войны с россией, надеются вернуться домой. Но из-за боевых действий около двух третей рассчитывают остаться за границей, пока в Украине не станет безопаснее.

В Украину готовы возвращаться беженцы из Киева и западных областей

О настроениях украинцев, сбежавших за границу из-за войны, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

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Согласно результатам опроса, 65% украинцев планируют оставаться в стране, в которую уехали в начале полномасштабной войны. Еще 9% респондентов планируют переехать в другую страну в следующем месяце.

Как говорится в результатах опроса ООН, на решения украинцев больше всего влияют:

безопасность;

родственные связи;

доступ к рынку труда.

70% опрошенных украинцев уехали из Украины вместе с кем-то (чаще всего – близкими родственниками). 77% опрошенных заявили, что имеют высшее или профессионально-техническое образование, а также опыт работы.

Согласно данным опроса, 16% респондентов планируют вернуться в Украину в ближайшие два месяца. Сразу 15% планируют остаться в Украине временно, чтобы навестить семью, забрать необходимые вещи или помочь эвакуироваться родственникам.

Согласно данным результатов опроса, 82% респондентов были вынуждены оставить в Украине минимум одного близкого члена семьи.

40% респондентов, заявивших о желании вернуться в Украину, планировали это сделать в следующем месяце. В то же время, планы украинских беженцев отличаются в зависимости от:

региона, где они проживали до начала войны;

времени, прошедшее с момента переезда;

страны, в которую они уехали.

Более высокая доля среди тех, кто планирует вернуться, наблюдается среди беженцев из Киева и районов на западе Украины. Выехавшие с востока и севера страны беженцы не спешат возвращаться в Украину.

Чаще украинские беженцы хотят переехать в Германию

Среди украинцев, которые планируют оставаться в стране, в которой находятся на данный момент, больше средней части людей:

ухаживают за детьми или пожилыми родственниками, выехавшими вместе с ними;

уехавшие в первые дни вторжения;

проживающих в предоставленном жилье или снимающих жилье самостоятельно.

Среди украинских беженцев, которые планируют изменить страну пребывания, большая доля выехавших недавно или проживающих в центрах размещения беженцев.

Чаще всего такие люди хотят переехать в Германию (33%), Чехию (7%) или Канаду (5%).

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