Более 60% украинцев, выехавших за границу из-за войны, не планируют возвращаться в ближайшее время
Источник:ООН
Большинство украинских беженцев, выехавших за границу из-за войны с россией, надеются вернуться домой. Но из-за боевых действий около двух третей рассчитывают остаться за границей, пока в Украине не станет безопаснее.
В Украину готовы возвращаться беженцы из Киева и западных областей
О настроениях украинцев, сбежавших за границу из-за войны, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Кстати Европарламент признал водительские удостоверения из Украины: почему это важно для беженцев
Согласно результатам опроса, 65% украинцев планируют оставаться в стране, в которую уехали в начале полномасштабной войны. Еще 9% респондентов планируют переехать в другую страну в следующем месяце.
Как говорится в результатах опроса ООН, на решения украинцев больше всего влияют:
- безопасность;
- родственные связи;
- доступ к рынку труда.
Согласно данным опроса, 16% респондентов планируют вернуться в Украину в ближайшие два месяца. Сразу 15% планируют остаться в Украине временно, чтобы навестить семью, забрать необходимые вещи или помочь эвакуироваться родственникам.
Согласно данным результатов опроса, 82% респондентов были вынуждены оставить в Украине минимум одного близкого члена семьи.
40% респондентов, заявивших о желании вернуться в Украину, планировали это сделать в следующем месяце. В то же время, планы украинских беженцев отличаются в зависимости от:
- региона, где они проживали до начала войны;
- времени, прошедшее с момента переезда;
- страны, в которую они уехали.
Более высокая доля среди тех, кто планирует вернуться, наблюдается среди беженцев из Киева и районов на западе Украины. Выехавшие с востока и севера страны беженцы не спешат возвращаться в Украину.
Чаще украинские беженцы хотят переехать в Германию
Среди украинцев, которые планируют оставаться в стране, в которой находятся на данный момент, больше средней части людей:
- ухаживают за детьми или пожилыми родственниками, выехавшими вместе с ними;
- уехавшие в первые дни вторжения;
- проживающих в предоставленном жилье или снимающих жилье самостоятельно.
Среди украинских беженцев, которые планируют изменить страну пребывания, большая доля выехавших недавно или проживающих в центрах размещения беженцев.
Чаще всего такие люди хотят переехать в Германию (33%), Чехию (7%) или Канаду (5%).
К сведению – дети показали, как сейчас живет разбомбленный Мариуполь: смотрите видео