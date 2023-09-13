Бойцы Нацгвардии предоставили 24 Каналу эксклюзивное видео, как с помощью дрона-камикадзе атаковали позиции оккупантов. На кадрах наши военные уничтожают одну из позиций оккупантов на Запорожском направлении

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Нацгвардейцы уничтожили одну из позиций оккупантов

Нацгвардейцы рассказали корреспонденту 24 Канала Ане Черненко, что технику и живую силу противника удалось ликвидировать.

Нацгвардейцы с помощью дрона атаковали позиции оккупантов: смотрите видео

Нацгвардейцы работают с разными типами БПЛА. В зависимости от задач – это "птички"-разведчики и камикадзе. Первые способны залетать на 15 км в тыл врага. Вторые – метко и тихо сыплют снаряды на голову врагу.

Это ударный камикадзе. Фактически это такая аппаратура, которая сделана из самых дешевых материалов. Ее главная задача – поднять груз и доставить его в точку назначения. И стоимость этой модели – она очень дешевая, ее совершенно не жалко, чтобы она работала по врагу,

– рассказал военнослужащий с позывным "Мобиком".

Чтобы "птички" были незаметны для вражеских радаров, инженеры дооснащают БПЛА спецприборами. В то же время маневренность и меткость – в руках пилотов.

Все нацгвардейцы прошли спецподготовку. Только после работы на симуляторах работают с БПЛА на передовой.

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