Бійці Нацгвардії надали 24 Каналу ексклюзивне відео, як за допомогою дрона-камікадзе атакували позиції окупантів. На кадрах наші військові знищують одну з позицій окупантів на Запорізькому напрямку.
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Нацгвардійці знищили одну з позицій окупантів
Нацгвардійці розповіли кореспондентці 24 Каналу Ані Черненко, що техніку та живу силу противника вдалося ліквідувати.
Нацгвардійці за допомогою дрона атакували позиції окупантів: дивіться відео
Нацгвардійці працюють із різними типами БпЛА. Залежно від задач – це "пташки"-розвідники й камікадзе. Перші здатні залітати на 15 кілометрів у тил ворога. Другі – влучно та тихо сиплять снаряди на голову ворогу.
Це ударний камікадзе. Фактично це така апаратура, яка зроблена з найдешевших матеріалів. Її головна задача – підняти вантаж і доставити його в точку призначення. І вартість цієї моделі – вона дуже дешева, її абсолютно не шкода, щоб вона працювала по ворогу,
– розповів військовослужбовець з позивним "Мобік".
Щоб пташки були непомітними для ворожих радарів, інженери дооснащують БпЛА спецприладами. Водночас маневровість і влучність в руках пілотів.
Усі нацгвардійці пройшли спецпідготовку. Тільки після роботи на симуляторах працюють із БпЛА на передовій.
ЗСУ просуваються на Півдні
- У Генштабі ЗСУ 13 вересня повідомили, що на Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію.
- Наші бійці завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій.
- У результаті штурмових дій наші воїни мають частковий успіх в районі Роботиного Запорізької області.