Пленный признался, что его командир отнял у него телефон.

Российский военный Парамошкин Дмитрий Алексеевич попал в плен ВСУ. Оккупант рассказал, что он из Санкт-Петербурга.

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Также он отметил, что на месте, где его обнаружили наши военные, российские солдаты были 4 дня назад. Пленник сложил все оружие и рассказал, что его командир капитан Денисов отнял у него телефон.

Рашист подтвердил, что он контрактник, а не срочник, и знал, почему отправляется в Украину. Ради воспитательного процесса наши солдаты решили поместить орка в багажник, чтобы он подумал над своим поведением.

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Заметим, что в Украине российские военнопленные рассматриваются как возможность для проведения обмена.

Украинские военные решили помочь русским захватчикам сохранить жизнь. Закарпатская бригада будет запускать снаряды с инструкцией "как правильно сдаться в плен".

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