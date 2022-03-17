Полонений зізнався, що його командир відібрав у нього телефон.

Російський військовий Парамошкін Дмитро Олексійович потрапив у полон ЗСУ. Окупант розповів, що він із Санкт-Петербурга.

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Також він зазначив, що на місці, де його знайшли наші військові, російські солдати були 4 дні тому. Полонений склав усю зброю і розповів, що його командир капітан Дєнісов відібрав у нього телефон.

Рашканець підтвердив, що він контрактник, а не строковик і знав, чому відправляється в Україну. Заради виховного процесу наші солдати вирішили помістити орка в багажник, щоб він подумав над своєю поведінкою.

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Зауважимо, що в Україні російських військовополонених розглядають як можливість для проведення обміну.

Українські військові вирішили допомогти російським загарбникам зберегти життя. Закарпатська бригада запускатиме снаряди з інструкцією "як правильно здатися в полон".

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