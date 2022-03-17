Мовиться, зокрема, про необхідне збільшення поставок військової техніки та зброї. Крім того, Єнін відповів на питання щодо звільнення російських полонених.

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Перший заступник міністра внутрішніх справ розповів, що наразі Збройні Сили України пішли в контрнаступ, тому зараз, як ніколи раніше, важливо забезпечити армію достатньою кількістю техніки.

Ми почали інтенсивно атакувати. Однак, ми не безсмертні. Ця боротьба вимагає від нас надзвичайних жертв. Саме тому, нам негайно необхідно збільшення поставок військової техніки та зброї,

– зазначив Єнін.

Він виразив подяку уряду США та двопартійній підтримці в боротьбі України за демократію та незалежність та відмітив, що сьогодні цього замало:

"Те що ми отримуємо зараз, надзвичайно менше того, що задовольняло б наші мінімальні потреби. Через те, що російський план зруйнувався, вони змінили свою тактику та почали знищувати всі інфраструктурні об’єкти в країні. І маючи повну перевагу в повітрі, нам конче потрібні реактивні винищувачі чи закриття неба" – зазначив під час інтерв’ю Євгеній Єнін.

Говорячи про звільнення мера Мелітополя, він виразив занепокоєння, що існує ризик систематичного захоплення в полон членів українського уряду та місцевих мерів. Тому нам необхідно брати в полон живих військових.

Російських військовополонених, яких ми беремо в полон, ми розглядаємо, як можливість для проведення обміну,

– заявив Єнін.