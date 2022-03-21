Десантники захватили вооружение и военную технику

Подразделения отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ с флангов оцепили одно из сел, которое оккупировал враг. После того, как украинские войска вошли в деревню, произошло короткое сражение.

Достойно внимания Украинские военные провели деблокаду одного из населенных пунктов Николаевской области

Сообщается, что по итогам боя силы российского противника были уничтожены. ВСУ использовали артиллерию для ликвидации оккупантов.

В ходе этой операции украинские десантники захватили вооружение и военную технику.

Украинские бойцы освободили село на Николаевщине / Фото ДШВ ВСУ

Задержана диверсантка

Также была задержана местная жительница. Женщина сливала оккупантам адреса участников АТО и патриотически настроенных граждан.

Диверсантка продалась оккупантам за 1000 рублей.

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