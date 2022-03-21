Десантники захопили озброєння та військову техніку

Підрозділи окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ з флангів оточили одне із сіл, яке окупував ворог. Після того, як українські війська зайшли в село, відбувся короткий бій.

Варте уваги Українські військові провели деблокаду одного з населених пунктів на Миколаївщині

Повідомляється, що за підсумками бою сили російського противника були знищені. ЗСУ використали артилерію для ліквідації окупантів.

Під час цієї операції українські десантники захопили озброєння та військову техніку.

Українські бійці звільнили село на Миколаївщині / Фото ДШВ ЗСУ

Затримано диверсантку

Також було затримано місцеву мешканку. Жінка зливала окупантам адреси учасників АТО та патріотично налаштованих громадян.

Диверсантка продалася окупантам за 1000 рублів.

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