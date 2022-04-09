Украинские бойцы, рискуя жизнью, установили флаг Украины

Украинские бойцы 9 апреля сделали все, чтобы флаг Украины снова развевался над Харьковской областной государственной администрацией.

Достойно внимания Россия нанесла очередной ракетный удар по жилым домам в Харькове

Российские оккупанты ракетными ударами разрушили здание Харьковской ОГА. Сообщается, что после попадания ракет флаг упал со здания.

Украинские бойцы, рискуя жизнью, установили флаг Украины над зданием.

На Харьковскую ОВА вернули флаг Украины – видео