Українські бійці, ризикуючи життям, встановили прапор України

Українські бійці 9-го квітня зробили все, щоб прапор України знову майорів над Харківською обласною державною адміністрацією.

Варте уваги Росія завдала чергового ракетного удару по житлових будинках у Харкові

Російські окупанти ракетними ударами зруйнували будівлю Харківською ОДА. Повідомляється, що після влучення ракет прапор впав з будівлі.

Українські бійці, ризикуючи життям, встановили прапор України над будівлею.

На Харківську ОВА повернули прапор України – відео

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