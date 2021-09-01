В испытаниях приняли участие военнослужащие 199 учебного центра десантно-штурмовых войск и инструкторы по воздушно-десантной подготовке. Также привлекли бригаду транспортной авиации имени Майбороды.

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Как происходили испытания

Личный состав десантировал на высоте 600 метров со скоростью самолета 230 километров в час;

отработали действия при случае зависания парашютиста за самолетом АН-26 и использование спасательной парашютной системы Т-11;

военные десантировали на высоте 600 метров при скорости 277 километров в час.



Украинские десантники испытали американские парашютные системы / Фото 199-го учебного центра десантно-штурмовых войск

Что известно о парашютных системах Т-11 Они предназначены для боевых и учебно-тренировочных прыжков днем и ночью с вертолетов типа Ми-8 и военно-транспортных самолетов типа АН-26. Выполнять прыжки должны парашютисты с полным вооружением и снаряжением (или без него) на скорости полета до 277 километров в час, с высоты 152 – 5 330 метров при полетной массе парашютиста до 181 килограмма.



Системы испытали в 3 этапа / Фото 199-го учебного центра десантно-штурмовых войск