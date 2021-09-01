У випробуваннях взяли участь військовослужбовці 199 навчального центру Десантно-штурмових військ та інструктори з повітрянодесантної підготовки. Також залучили бригаду транспортної авіації імені Майбороди.

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Як відбувалися випробування

Особовий склад десантував на висоті 600 метрів зі швидкістю літака 230 кілометрів на годину;

відпрацювали дії при випадку зависання парашутиста за літаком АН-26 та використання рятувальної парашутної системи Т-11;

військові десантували на висоті 600 метрів при швидкості 277 кілометрів на годину.



Українські десантники випробували американські парашутні системи / Фото 199-го навчального центру Десантно-штурмових військ

Що відомо про парашутні системи Т-11 Вони призначені для бойових і навчально-тренувальних стрибків вдень та вночі з гелікоптерів типу Мі-8 та військово-транспортних літаків типу АН-26. Виконувати стрибки мають парашутисти з повним озброєнням та спорядженням (або без нього) на швидкості польоту до 277 кілометрів на годину, з висот 152 – 5 330 метрів при польотній масі парашутиста до 181 кілограма.

Системи випробували у 3 етапи / Фото 199-го навчального центру Десантно-штурмових військ