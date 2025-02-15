Авіаексперт Анатолій Храпчинський в ефірі 24 Каналу зазначив, що системи ППО, які працюють за допомогою лазеру, є малоефективні проти КАБів. Керовані авіабомби часто змінюють траєкторію і можуть маневрувати. Тому їх складно перехопити.

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Час підльоту понад 400 км/год, що не дає змоги ефективно їх збивати.

Комплексний підхід

"Штучний інтелект може допомогти розрахувати приблизний маршрут руху, швидкість і точку перетину засобу ураження крилатої авіабомби", – сказав Анатолій Храпчинський.

Храпчинський додав, що для знищення КАБів потрібно багато засобів перехоплення. Вони будуть працювати із системами візуального і радіолокаційного виявлення і додатково з системами радіоелектронної боротьби, які пригнічуватимуть деякі можливості й зменшуватимуть точність.

Це комплексний підхід. Рішення нескладне, але є потреба великої кількості засобів, які повинні бути на лінії бойового зіткнення. І при цьому ми наражаємо їх на небезпеку. Тому що ворог буде у будь-якому випадку шукати протидію проти нашої протидії. І намагатиметься їх уражати,

– сказав Храпчинський.

Авіаексперт додав, що саме тому на лінії бойового зіткнення розміщено небагато класичних систем протиповітряної оборони. Ворог активно їх вишукує для того, щоб знищити.