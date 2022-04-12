Десантники ярко уничтожили российских оккупантов

Соответствующее видео опубликовала служба по связям с общественностью 81 отдельной аэромобильной бригады ДШУ ВС Украины.

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Противник будет уничтожен, а Украинская земля будет полностью очищена от захватчиков,

– написала военные.

К слову, российская армия ведет активное наступление на Донецком и Таврическом направлениях. Враг удерживает позиции и готовится завершить перегруппировку.

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