Десантники яскраво знищили російських окупантів

Відповідне відео опублікувала служба зв'язків з громадськістю 81 окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України.

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Противник буде знищений, а Українська земля буде повністю очищена від загарбників,

– написала військові.

До слова, російська армія наразі веде активний наступ на Донецькому і Таврійському напрямках. Ворог утримує позиції та готується завершити перегрупування.

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