За даними Генштабу, росіяни стягують повітряні сили біля Мелітополя та Іловайська, що вказує на основні цілі: взяти під контроль місто Маріуполь, оволодіти Попасною та вести наступ у напрямку на Курахове.
Увага Біля Мелітополя та Іловайська виявили посилення ворожих систем ППО
На Донецькому і Таврійському напрямках ворог веде бойові дії та утримує визначені рубежі силами зі складу Південного військового округу,
– йдеться у зведенні Генштабу.
Мета – вихід на адмінкордони Донеччини
Водночас росіяни здійснюють переміщення додаткових підрозділів для ведення бойових дій.
Є ознаки посилення системи протиповітряної оборони в районах населених пунктів Мелітополь та Іловайськ. Ймовірно, надалі противник намагатиметься взяти під контроль місто Маріуполь, оволодіти Попасною та вести наступ у напрямку на Курахове,
– наголосили у Збройних силах.
Саме це забезпечить ворогу вихід на адміністративні кордони Донецької області.
До слова, Росія стягує підрозділи та авіацію до сусідніх з Україною Бєлгородській та Воронезькій областей – намагається завершити перегрупування.
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