По данным Генштаба, россияне стягивают воздушные силы возле Мелитополя и Иловайска, что указывает на основные цели: взять под контроль город Мариуполь, овладеть Попасной и вести наступление в Курахово.

Обратите внимание Возле Мелитополя и Иловайска обнаружили усиление вражеских систем ПВО

На Донецком и Таврийском направлениях враг ведет боевые действия и удерживает определенные рубежи силами из состава Южного военного округа,

– говорится в своде Генштаба.

Цель – выход на админграницы Донбасса

В то же время, россияне осуществляют перемещение дополнительных подразделений для ведения боевых действий.

Есть признаки усиления системы противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Мелитополь и Иловайск. Вероятно, в дальнейшем противник будет пытаться взять под контроль город Мариуполь, овладеть Попасной и вести наступление в Курахово,

– отметили в Вооруженных Силах.

Именно это обеспечит врагу выход на административные границы Донецкой области.

К слову, Россия стягивает подразделения и авиацию в соседние с Украиной Белгородскую и Воронежскую области – пытается завершить перегруппировку.