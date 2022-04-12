По данным Генштаба, россияне стягивают воздушные силы возле Мелитополя и Иловайска, что указывает на основные цели: взять под контроль город Мариуполь, овладеть Попасной и вести наступление в Курахово.
Обратите внимание Возле Мелитополя и Иловайска обнаружили усиление вражеских систем ПВО
На Донецком и Таврийском направлениях враг ведет боевые действия и удерживает определенные рубежи силами из состава Южного военного округа,
– говорится в своде Генштаба.
Цель – выход на админграницы Донбасса
В то же время, россияне осуществляют перемещение дополнительных подразделений для ведения боевых действий.
Есть признаки усиления системы противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Мелитополь и Иловайск. Вероятно, в дальнейшем противник будет пытаться взять под контроль город Мариуполь, овладеть Попасной и вести наступление в Курахово,
– отметили в Вооруженных Силах.
Именно это обеспечит врагу выход на административные границы Донецкой области.
К слову, Россия стягивает подразделения и авиацию в соседние с Украиной Белгородскую и Воронежскую области – пытается завершить перегруппировку.
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