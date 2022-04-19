Уничтоженные оккупанты относились к так называемой "элитной" части, ведь постоянно участвовали в международных соревнованиях. И даже завоевывали призовые места. Но после встречи с украинскими войсками – отправились на тот свет.

Важно ВСУ уничтожили уже 20 800 оккупантов: сожжено много техники врага

Где именно произошло сражение между украинскими десантниками и российскими оккупантами в Генштабе не указывают. Известно только, что "в районе интенсивных боев". Там и была уничтожена бронегруппа одного из подразделений 21-й отдельной гвардейской краснознаменной Омско-Новобужской мотострелковой бригады.

Бой для россиян оказался провальным. Многие из них сгорели в боевых машинах. И только некоторых удалось идентифицировать по имеющимся документам. Это все, что осталось от них.

Один из них – младший сержант из Оренбурга Кайрат Саккузиев. Его военная карьера оказалась недолгой и окончилась трагически для него.



Все, что осталось от российского оккупанта Саккузиев – документы / Фото Генштаб ВСУ