Знищені окупанти відносилися до так званої "елітної" частини, адже постійно брали участь у міжнародних змаганнях. І навіть завойовували призові місця. Але після зустрічі з українськими військами – відправилися на той світ.

Важливо ЗСУ знищили вже 20 800 окупантів: спалено багато техніки ворога

Де саме відбувся бій між українськими десантниками та російськими окупантами в Генштабі не вказують. Відомо лише те, що "в районі інтенсивних боїв". Саме там і було знищено бронегрупу одного із підрозділів 21-ї окремої гвардійської червонопрапорної Омсько-Новобузької мотострілецької бригади.

Бій для росіян видався провальним. Чимало з них згоріло у бойових машинах. І тільки деяких вдалося ідентифікувати по наявних документах. Це все, що залишилося від них.

Один з них – молодший сержант з Оренбурга Кайрат Саккузиєв. Його військова кар'єра виявилася не довгою та закінчилася трагічно для нього.



Все, що залишилося від російського окупанта Саккузиєв – документи / Фото Генштаб ЗСУ

Як і лейтенанта Кочановського, який також закінчив своє недовге життя, як десятки інших його одноплемінників в статусі злочинця.