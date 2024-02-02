В частности, они рассказали, как российские оккупанты принудительно вывезли их с оккупированных территорий. Враг сделал это под предлогом летнего отдыха.

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СМИ отмечали, что в зале слушаний Ксения, Денис и Ростислав держались вместе. Вернувшись из российских лагерей, дети очень сблизились.

Что рассказали дети

Российские захватчики выбрали наименее защищенные семьи, чтобы отобрать у них детей.

Родители Дениса – не слышат и не говорят.

Мама Ростислава имеет психическое заболевание;

Ксения и ее брат жили в приемной семье.

Денис рассказал, что оккупанты пришли к нему домой и сказали, что он – едет. Парень отказывался. В то же время враги ничего не слушали.

Ростислав поделился, что когда их село оккупировали, бабушка не выдержала этого и умерла.

Ксения призналась, что никогда и подумать не могла, что ее разлучат с братом – эти 9 месяцев были самые страшные в жизни девушки.

Детям угрожали смертью

Дениса и Ростислава удерживали в лагере, которым руководил бывший украинский полицейский Асахов. Преступник запугивал и наказывал детей.

У меня диабет. И когда я сказал об этом в медпункте лагеря, мне ответили "жди пока лекарства совсем не закончатся" через 2 – 3 дня ко мне подходит Астахов и говорит, если я не подчинюсь России, я просто умру в лагере и меня лечить никто не будет,

– рассказал Денис.

В российском лагере надо было петь гимн страны-агрессора. Если же этого не делали, оккупанты наказывали. В частности, удерживали в изоляторе, где комната 2 на 2. Ростислав сообщил, что был там 4 раза – 15 суток.

Ростислав рассказал, что ему сделать российское свидетельство о рождении. Однако парень его порвал.

Ксения рассказала, что ее выгнали из общежития из-за того, что она отказалась получать российское гражданство и российские выплаты.