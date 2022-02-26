Маленькие украинцы пытаются поддержать военных. Они нарисовали на асфальте карту Украины и написали, что мы победим.

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"Устами ребенка глаголит истина!", - подписал фото автор поста.

На рисунке изображена карта Украины вместе с оккупированным Крымом, а также надпись – "Украина победит".



Украинские дети оставили российским оккупантам свои "метки" / Фото Юрия Чигирина

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