Маленькі українці намагаються підтримати військових. Вони намалювали на асфальті карту України та написали, що ми переможемо.

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"Вустами дитини глаголить істина!", – підписав фото автор посту.

На малюнку зображено карту України разом з окупованим Кримом, а також є напис – "Україна переможе".



Українські діти залишили російським окупантам свої "мітки" / Фото Юрія Чигирина

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