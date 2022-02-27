Украинские дети просят Путина остановить войну: щемящее видео
27 февраля 2022 , 09:32Читати новину українською
Источник:фейсбук Игоря Мосийчука
Дети в Украине просят россиян прекратить циничную войну против Украины, которая продолжается уже четвертый день. Они призвали Путина остановиться.
Обращение от детей записали на видео. Его опубликовали в сети.
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"Ничего такого, просто дети просят Путина и россиян прекратить войну на территории Украины. Держитесь, малышня", – написал Мосийчук.
Дети просят россиян остановить войну: смотрите видео