Президент отметил, что сейчас уже известно о 10 погибших. Трое из них дети, передает 24 Канал.

Важно Папа погиб, а мама – в реанимации: родные опубликовали фото погибшего в Одессе 3-летнего Марка

Под завалами еще могут находиться дети

Украинский лидер рассказал, что спасательная операция на месте попадания российского "Шахеда" продолжается. Работают спасатели, полицейские, коммунальщики. Всего 215 человек. Президент отметил, что благодарен волонтеру, который помогает.

В настоящее время известно о десяти погибших, из них трое детей: Марк, которому еще не исполнилось даже трех лет, Елизавета, восемь месяцев, и Тимофей, четыре месяца. Украинские дети – военные цели России. Вот с кем воюют эти нелюди. Мои соболезнования всем родным, близким,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Добавил, что всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. 5 человек удалось спасти.

"Известно, что под завалами еще могут находиться дети. Работы по поиску будут продолжаться, пока не будет выяснена судьба всех, кто был в доме", – подчеркнул глава нашего государства.

Зеленский поблагодарил всех, кто участвует в спасательной операции, кто поддерживает людей, помогает раненым. А также каждому и каждой, кто уничтожает оккупантов, российскую технику и логистику.

Каждая российская потеря на фронте – это ответ нашего государства на российский террор. Мир должен реагировать на каждое проявление российского зла и давать отпор действиям России. Каждый проигнорированный миром российский террористический акт позволяет и дальше убивать. Мы должны победить в этой войне. Только украинская сила сможет обеспечить украинцам нормальную жизнь,

– подчеркнул президент.

В Одессе продолжается спасательная операция: смотрите видео

Заметим, что в 09:38 3 марта глава ОВА сообщил, что рядом с телом погибшей женщины нашли младенца. Олег Кипер писал, что, предварительно, ребенку нет и года.