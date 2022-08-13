В центре Вены произошла авария с участием украинских дипломатов. Серьезных физических последствий для ее участников не будет, а вот репутационный скандал уже набирает обороты.

Читайте также Это геноцидная война, – глава МИД Эстонии назвал истинные намерения путина в Украине

Авария с украинскими дипломатами и подозрение на алкоголь

Как сообщают австрийские СМИ, в автомобиль четырех немецких туристов на большой скорости врезался автомобиль. Водитель автомобиля, ставший виновником ДТП, пытался скрыться с места происшествия, но местная полиция догнала его у здания парламента.

Очевидцы сообщили, что после ДТП на водительское место сел один из пассажиров. Когда автомобиль-беглец задержали, то внутри обнаружили трех украинских дипломатов. Полиция Вены попросила у посольства Украины снять с них дипломатическую неприкосновенность, поскольку дипломаты находились в состоянии алкогольного опьянения и должны отвечать за правонарушения. Посольство Украины в Австрии не вынуждено идти на такой шаг и может снять с дипломатов неприкосновенность только по собственному желанию.

Реакция МИД Украины

Представитель украинского МИД Олег Николенко сообщил, что ведомство уже активно сотрудничает с австрийскими правоохранителями и участниками ДТП, одним из которых является военный атташе. Украина не собирается никого избавлять от ответственности, если его вина будет доказана.

Позиция МИД Украины четкая: дипломатический статус не дает право сотрудникам украинских дипломатических учреждений нарушать правила дорожного движения и подвергать других опасности,

– заявил Николенко.

Он также добавил, что решение по участникам ДТП будет принято после расследования правоохранителей.

Смотрите также – у россиян большие проблемы с проведением так называемого "референдума" в Мелитополе: видео