У центрі Відня сталася аварія за участі ДТП. Серйозних фізичних наслідків для її учасників не буде, а от репутаційний скандал вже набирає обертів.

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Аварія з українськими дипломатами та підозра на алкоголь

Як повідомляють австрійські ЗМІ, в автомобіль чотирьох німецьких туристів на великій швидкості врізалося авто. Водій автомобіля, який став винуватцем ДТП, намагався втекти з місця події, але місцева поліція наздогнала його біля будівлі парламенту.

Очевидці повідомили, що після ДТП на місце водія сів один із пасажирів. Коли автомобіль-утікач затримали, то всередині виявили трьох українських дипломатів. Поліція Відня попросила у посольства України зняти з них дипломатичну недоторканність, оскільки дипломати були в стані алкогольного сп'яніння та мають відповідати за правопорушення. Посольство України в Австрії не змушене йти на такий крок та може зняти з дипломатів недоторканність лише за власним бажанням.

Реакція МЗС України

Речник українського МЗС Олег Ніколенко повідомив, що відомство вже активно співпрацює з австрійськими правоохоронцями та учасниками ДТП, одним із яких є військовий аташе. Україна не збирається нікого рятувати від відповідальності, якщо його вина буде доведена.

Позиція МЗС України чітка: дипломатичний статус не надає право співробітникам українських дипломатичних установ порушувати правила дорожнього руху та наражати інших на небезпеку,

– заявив Ніколенко.

Він також додав, що рішення щодо учасників ДТП буде ухвалене після розслідування правоохоронців.

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