Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов, информирует 24 канал. Ранее сообщалось о том, что Южное направление – одно из самых перспективных.
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Украинских ДРГ в России и Беларуси нет
Жданов отметил, что Украина не ведет боевых и военных действий на территории соседних стран. Да, разведка работает, а вот ДРГ – нет. Крым – это наша территория, поэтому там мы можем прилагать все возможные усилия для освобождения этой оккупированной Россией территории.
На своих территориях, которые даже граничат с украинскими областями, наши ДРГ не работают. Боевых действий там мы не ведем,
– заметил военный эксперт.
Жданов предположил, работают ли украинские ДРГ в России и Беларуси: смотрите видео
Дальнобойные ракеты
Он продолжил, что с этим связан вопрос передачи Украине дальнобойных ракет на 300 километров. Он упирается в то, чтобы мы не применяли их по территории граничащих с нами стран.
"Даже если это наши враги – Беларусь и Россия", – подчеркнул Жданов.
Ситуация на фронте: последние новости
- В сети часто обсуждают замедление контрнаступления ВСУ зимой. Однако военные эксперты объясняют, что украинские военные останавливаться точно не будут, так что оккупанты не дождутся паузы.
- Немного о длине и конфигурации линии фронта и что это значит. К середине июня 2022 года линия фронта активных боевых действий составляла 1 100, километров по оценкам главкома ВСУ.
- В Луганской области продолжаются тяжелые бои. Основные события в регионе сосредоточены на направлении Сватово – Кременная, где есть положительные новости.