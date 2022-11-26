Про це розповів військовий експерт Олег Жданов, інформує 24 канал. Раніше повідомлялось про те, що Південний напрямок – один із найперспективніших.
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Українських ДРГ у Росії та Білорусі немає
Жданов зазначив, що Україна не веде бойових і військових дій на території сусідніх країн. Так, розвідка працює, а ось ДРГ – ні. Крим – це наша територія, тому там ми можемо докладати всіх можливих зусиль для звільнення цієї окупованої Росією території.
На не своїх територіях, які навіть межують з українськими областями, наші ДРГ не працюють. Бойових дій там ми не ведемо,
– зауважив військовий експерт.
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Далекобійні ракети
Він продовжив, що з цим пов'язане й питання передачі Україні далекобійних ракет на 300 кілометрів. Воно впирається в те, аби ми не застосовували їх по території країн, що межують з нами.
"Навіть, якщо це наші вороги – Білорусь та Росія", – наголосив Жданов.
Ситуація на фронті: останні новини
- У мережі часто обговорюють уповільнення контрнаступу ЗСУ взимку. Проте військові експерти пояснюють, що українські військові зупинятися точно не будуть, тож окупанти не дочекаються паузи.
- Трішки про довжину і конфігурацію лінії фронту та що це значить. На середину червня 2022 року лінія фронту активних бойових дій складала 1 100 кілометрів, за оцінками головкома ЗСУ.
- На Луганщині тривають важкі бої. Основні події в регіоні зосереджені на напрямку Сватове – Кремінна, де є позитивні новини.