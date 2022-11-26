Про це розповів військовий експерт Олег Жданов, інформує 24 канал. Раніше повідомлялось про те, що Південний напрямок – один із найперспективніших.

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Українських ДРГ у Росії та Білорусі немає

Жданов зазначив, що Україна не веде бойових і військових дій на території сусідніх країн. Так, розвідка працює, а ось ДРГ – ні. Крим – це наша територія, тому там ми можемо докладати всіх можливих зусиль для звільнення цієї окупованої Росією території.

На не своїх територіях, які навіть межують з українськими областями, наші ДРГ не працюють. Бойових дій там ми не ведемо,

– зауважив військовий експерт.

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Далекобійні ракети

Він продовжив, що з цим пов'язане й питання передачі Україні далекобійних ракет на 300 кілометрів. Воно впирається в те, аби ми не застосовували їх по території країн, що межують з нами.

"Навіть, якщо це наші вороги – Білорусь та Росія", – наголосив Жданов.

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