Втрати окупантів будуть збільшуватися
Про це 24 каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан. Він наголосив, що вдень ЗСУ в середньому знищують близько 500 окупантів, а це один взвод.
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За його словами, щодня ЗСУ "викреслюють" кілька сотень окупантів та їхніх воєнних засобів. "І така динаміка не зменшиться, вона буде лише збільшуватися", – вважає експерт.
Як розвиватимуться бойові дії далі
Полковник запасу зауважив, що зараз лінія фронту "застигла" через погодні умови, адже дощ та мряка зупиняють рух важкої техніки.
У режимі наступу практично вся лінія фронту переходить до оборони, тому залишається лише – нанесення противнику артилерійських чи авіаційних ударів,
– пояснив Світан.
Він вважає, що як тільки земля підсохне чи підморозиться, потенціал української армії, який зараз накопичений і не був використаний на правому березі Херсонщини, залишився і їх будуть перекидати на Запорізький та Донецький напрямки, де вони найбільш затребувані.
"Залишається також перспектива у напрямку Сватово – Луганське. Після того, як наші війська пройдуть по замерзлій землі, вони почнуть наступ в сторону Луганська. Ці два напрямки будуть чекати "погоди", – вважає полковник запасу.
"Котел" для окупантів біля Азовського моря
На його думку, на цих напрямках ЗСУ отримають завдання на рух по промерзлому ґрунту – це буде, швидше за все, вихід до Азовського моря.
Основне завдання – це розсічення сухопутного коридору та перехід кримського та херсонського угруповання росіян в режим "котла". Як тільки ЗСУ вийдуть на узбережжя Азовського моря, вони заженуть в "котел" все кримсько-херсонське угруповання,
– наголосив Світан.
Експерт зазначив, що підбитий Кримський міст не може постачати окупантам озброєння в достатній кількості, а другий удар по цьому мосту повністю "переріже" постачання.
Світан розповів, як далі будуть розгортатися події на фронті: відео
За його словами, в цей час українська артилерія виконує своє основне завдання – знищує армію противника. "Ми навіть в такому режимі "затихлого" фронту щодня ліквідує близько батальйону російських солдат", – підсумував він.
Яка ситуація на фронті: останні дані Генштабу ЗСУ
- На Куп'янському та Лиманському напрямках окупанти вибудували оборону та обстрілюють райони таких населених пунктів: Берестове, Кислівка, Табаївка і Вишневе на Харківщині; Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка і Площанка Луганської області та Торське на Донеччині.
- На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противники також обороняються, але без артилерійських обстрілів не обходиться; росіяни накрили вогнем Вугледар, Пречистівку, Нескучне, Времівку, Новопіль і Зелене Поле Донецької області та Ольгівське, Гуляйполе, Гуляйпільське і Чарівне на Запоріжжі.
- На Криворізькому та Херсонському напрямках путінські солдати обстріляли Зміївку, Берислав, Токарівку, Микільске, Антонівку, Чорнобаївку, Білозерку, Велетенське Херсонської області.
- Вочевидь, найважча ситуація на Бахмутському та Авдіївському напрямках – там росіяни намагаються наступати. Також загарбники обстріляли з артилерії райони таких населених пунктів: Верхньокам'янське, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Андріївка, Красногорівка, Бердичі, Авдіївка, Первомайське, Невельське та Мар'їнка Донецької області.
- На Волинському та Поліському напрямках – без змін, повторний напад з півночі загарбники поки не планують, однак Лукашенко продовжує допомагати Путіну.