Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він переконаний, що відвоювати Південь в окупантів цілком реально.

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Ситуація в російських окупантів зараз дещо ускладнена. Вони обрали для себе Донеччину як пріоритетний напрямок і перекинули туди значну частину артилерії та бронетехніки. Можливі також спроби окупантів дещо відсунути лінію фронту в районі Сватового на Луганщині.

Південь вони готові захищати. Однак сильної підтримки в артилерії та бронетехніці вони не матимуть. І цим потрібно скористатися. Але потрібно ще певна підтримка зброєю,

– зазначив Мусієнко.

ЗСУ битимуть по логістиці окупантів

Мусієнко вважає, що українські військові і надалі битимуть по логістиці окупантів. Робота триватиме на трьох напрямках – практично до адміністративної межі з Кримом, по дорогах на Мелітополь і Токмак, а також поблизу Маріуполя, де окупанти підвозять важку техніку.

Зараз російські підрозділи стали вразливішими на цих напрямках. Цим потрібно користатися.

Південний напрямок – один із найперспективніших з точки зору потенційних здобутків. Крім деокупованої території, ми отримаємо інший бонус. Російські війська будуть змушені відходити в Крим. Вони будуть затиснуті,

– вважає Мусієнко.

До того ж в разі звільнення Півдня Україна зможе перекинути частину підрозділів на Схід, де зараз тривають запеклі бої.

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