Як окупанти скористалися урізаним фронтом

Московити поплатилися дуже сильно за те, що намагалися силами приблизно у 200 тисяч бійців тримати таку протяжну лінію фронту.

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Операція України із введення в оману щодо напрямків і черговості ударів (strategic deception) спрацювала на ура і розбалансувала в кінець фронт московитів на крайніх ділянках – східній Харківщині і західній Херсонщині.

Як наслідок, лінія фронту скоротилася до 880 кілометрів, із яких 380 кілометрів складають річки. Тобто лінія фронту, де йдуть активні бої, становить 500 кілометрів. Тобто московитам треба тримати у два рази менший фронт, ніж в середині червня 2022 року. І тримати цей фронт будуть більшими силами, ніж до цього, завдяки мобілізації й тому, що із західної Херсонщини вивели більшість своїх сил.

Вплив нещодавно мобілізованих на стабілізацію лінії фронту можна легко побачити на напрямку Сватове – Кремінна, де ворогу вдалося зупинити наше просування, яке почалося в межах Балаклійсько-Куп'янської операції, шляхом закидання живою силою.

Звужений коридор можливостей

Окрім того, тимчасово окуповані території України формують напівколо зі значною шириною і меншою глибиною (від 70 – 80 кілометрів до 120 кілометрів), як гарно відзначив головний армієць США Марк Міллі. Така конфігурація унеможливлює досягнення всіх цілей одним ударом, як це було, наприклад, у 1991 році у війні в Перській затоці чи в Другій Карабаській війні 2020 року, де вистачало одного флангового удару для досягнення стратегічних цілей війни. По суті необхідна низка операцій.

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Напрямків для нових українських наступальних дій стає менше, ніж було на кінець літа 2022 року – Мелітополь – Бердянськ і Сватове – Кремінна. Це полегшує ворогу планування і реалізацію контрзаходів.

Це не означає, що не можна досягати цілей в межах наступальних операцій. Але для цього треба більше важкої зброї для класичної потужної глибокої наступальної операції, з чим у нас далеко не все добре.

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