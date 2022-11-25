Село манкуртів
Є біля Моздоку (Північна Осетія) сільське поселення Київське – на початку 20-го сторіччя туди переїжджали вихідці з України. Мегаполісу чи якогось Нью-Києва не вийшло, просто село на околицях Моздока. Населення – всього лише 1500 людей.
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Через "українське" походження селища там мало представників кавказьких народів, але це вже зрусифіковане населення – за переписом понад 80% вважають себе росіянами, десь тільки 20 людей вважають себе українцями. Типова ситуація для Росії.
Старший сержант Коваленко служив у 503-му мотострілецькому полку. Це цікава військова частина, бо вона довго існувала за часів СРСР, воювала у Чечні та Грузії, але у 2009 році полк розформували. А от у 2021 році знову відродили – наче знали, що буде війна.
Меморіальні таблички у Північній Осетії рясніють прізвищами ліквідованих окупантів / Фото з фейсбуку Антона Павлушка
У Росії поволі збільшується кількість надгробних плит з іменами убитих загарбників / Фото з фейсбуку Антона Павлушка
Посмертна перекличка
Коваленко помер не один, а разом із іншими своїми однополчанами з 503-го він потрапили під обстріл – для втрат протягом цього дня зробили окрему дошку на шість прізвищ.
І щоб двічі не вставати зробили стелу втрат Моздокського району (це десь 80 тисяч населення) – там ще 28 прізвищ. Серед них – Красюк, Суліменко, Гордієнко, Горкавенко і навіть є свій Зеленський. Отакий "українізований" район посеред Кавказу.
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Бідкаються, що треба ще зробити дошку з прізвищами всіх втрат Північної Осетії. Розчарую їх, таких великих мармурних плит не буває. Далі тітка з сільради почала зачитувати прізвища знищенних з Осетії – ну там без дат і збірна солянка.
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