Село манкуртов

Есть возле Моздока (Северная Осетия) сельское поселение Киевское – в начале 20 века туда переезжали выходцы из Украины. Мегаполиса или какого-нибудь Нью-Киева не получилось, просто село в окрестностях Моздока. Население – всего 1500 человек.

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Из-за "украинского" происхождения поселка там мало представителей кавказских народов, но это уже русифицированное население – по переписи более 80% считают себя россиянами, где-то только 20 человек считают себя украинцами. Типичная ситуация для России.

И вот туда 2 марта 2022 года пришла "беда", точнее груз-200 из Украины. Местные запланировали сделать монумент, но пока думали, то потери по району выросли еще больше. Решили сделать целый сквер-монумент. Фамилия главного героя – Коваленко (штош). На открытии выступала его учительница – соответственно тоже Коваленко (как неожиданно!)

Старший сержант Коваленко служил в 503-м мотострелковом полку. Это интересная военная часть, потому что она долго существовала при СССР, воевала в Чечне и Грузии, но в 2009 году полк расформировали. А вот в 2021 году снова возродили – будто знали, что будет война.

Мемориальные таблички в Северной Осетии пестрят фамилиями ликвидированных оккупантов / Фото с фейсбука Антона Павлушко

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Посмертная перекличка

Коваленко умер не один, а вместе с другими своими однополчанами с 503-го он попал под обстрел – для потерь в этот день сделали отдельную доску на шесть фамилий.

И чтобы дважды не вставать сделали стелу потерь Моздокского района (это где-то 80 тысяч населения) – там еще 28 фамилий. Среди них – Красюк, Сулименко, Гордиенко, Горкавенко и даже есть свой Зеленский. Такой "украинизированный" район посреди Кавказа.

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Жалуются, что нужно еще сделать доску с фамилиями всех потерь Северной Осетии. Разочарую их, таких больших мраморных плит не бывает. Дальше тетка из сельсовета начала зачитывать фамилии уничтоженных из Осетии – ну там без дат и сборная солянка.

Журналисты побеседовали с какой-то вдовой, муж которой был уничтожен в Украине 24 апреля 2022 года (видимо, Годжиев). Говорит, он в армии с 2002 года, в 2014-м уже был в Украине, получил ранение, был контужен. Дальше была Сирия и вот снова Украина – они даже не скрывают, что воевали своей армией с 2014 года.

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