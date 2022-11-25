Как оккупанты воспользовались урезанным фронтом

Московиты поплатились очень сильно за то, что пытались силами примерно в 200 тысяч бойцов держать такую протяжную линию фронта.

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Операция Украины по введению в заблуждение по направлениям и очередности ударов (strategic deception) сработала на ура и разбалансировала в конец фронт московитов на крайних участках – восточной Харьковщине и западной Херсонщине.

Как следствие, линия фронта сократилась до 880 километров, из которых 380 километров составляют реки. То есть линия фронта, где идут активные бои, составляет 500 километров. То есть, московитам нужно держать в два раза меньший фронт, чем в середине июня 2022 года. И держать этот фронт будут больше сил, чем до этого, благодаря мобилизации и потому, что из западной Херсонщины вывели большинство своих сил.

Влияние недавно мобилизованных на стабилизацию линии фронта можно легко увидеть на направлении Сватово – Кременная, где врагу удалось остановить наше продвижение, которое началось в рамках Балаклейско-Купянской операции, путем забрасывания живой силой.

Суженный коридор возможностей

Кроме того, временно оккупированные территории Украины формируют полукруг со значительной шириной и меньшей глубиной (от 70 – 80 километров до 120 километров), как отметил главный армеец США Марк Милли. Такая конфигурация делает невозможным достижение всех целей одним ударом, как это было, например, в 1991 году в войне в Персидском заливе или во Второй Карабахской войне 2020 года, где хватало одного флангового удара для достижения стратегических целей войны. По существу необходим ряд операций.

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Направлений для новых украинских наступательных действий становится меньше, чем было к концу лета 2022 года – Мелитополь – Бердянск и Сватово – Кременная. Это облегчает врагу планирование и реализацию контрмер.

Это не означает, что нельзя добиваться целей в рамках наступательных операций. Но для этого нужно больше тяжелого оружия для классической мощной глубокой наступательной операции, с чем у нас далеко не все хорошо.

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