Под ударом оказались в частности аэродромы "Саки" и "Кача". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
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Что известно об атаке дронов по объектам России
Под удар украинских дронов попали аэродромы "Саки" и "Кача", а также Туапсинский нефтеперерабатывающий завод.
В районе нефтеперерабатывающего завода зафиксировано не менее 40 взрывов. Есть информация о повреждении инфраструктуры завода,
– отметили в Генштабе.
Туапсинский НПЗ осуществляет переработку нефти заявленным объемом 12 миллионов тонн в год. Более 90% производимых нефтепродуктов поставляется на экспорт. Также предприятие активно задействовано в обеспечении российской оккупационной армии, отметили в Генштабе.
Напомним, Россия сообщила о ночной атаке дронов на морской порт Туапсе в Краснодарском крае – важный нефтяной и логистический хаб на Черном море. В регионе во время ночной атаки слышали не менее 40 взрывов, там сбили якобы 83 украинских БпЛА.