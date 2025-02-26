Під ударом опинилися зокрема аеродроми "Саки" і "Кача". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

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Що відомо про атаку дронів по об'єктах Росії

Під удар українських дронів потрапили аеродроми "Саки" і "Кача", а також Туапсинський нафтопереробний завод.

У районі нафтопереробного заводу зафіксовано щонайменше 40 вибухів. Є інформація про пошкодження інфраструктури заводу,

– зазначили у Генштабі.

Туапсинський НПЗ здійснює переробку нафти заявленим об’ємом 12 мільйонів тонн на рік. Понад 90% вироблених нафтопродуктів поставляється на експорт. Також підприємство активно задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії, зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, Росія повідомила про нічну атаку дронів на морський порт Туапсе в Краснодарському краї – важливий нафтовий і логістичний хаб на Чорному морі. У регіоні під час нічної атаки чули щонайменше 40 вибухів, там збили буцімто 83 українських БпЛА.