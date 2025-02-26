Там розташований один із найбільших у Росії нафтоналивних терміналів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка.

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Дрони атакували логістичний хаб Росії

Через порт Туапсе транспортується нафта та нафтопродукти, що робить його важливим для енергетичної галузі Росії. Окрім того, там обробляють значні обсяги вугілля, мінеральних добрив, металопродукції та зернових.

Він є логістичним хабом, який зв’язаний із залізничною мережею, що дозволяє транспортувати вантажі з центральних і південних регіонів Росії,

– написав Коваленко.

Туапсе відіграє важливу роль у забезпеченні військової логістики агресора – порт використовують для перевезення техніки, боєприпасів та пального для військових потреб. Також йдеться про матеріально-технічне постачання кораблів Чорноморського флоту Росії, зокрема залучених до війни проти України.

До слова, щонайменше 40 вибухів місцеві жителі Краснодарського краю чули в різних частинах регіону вночі 26 лютого. Губернатор традиційно повідомив про "падіння уламків".

Згодом російське міноборони відзвітувало про збиття 128 "українських" повітряних цілей, зокрема 83 – у Краснодарському краю, 30 – над окупованим Кримом і 13 – над Чорним і Азовським морями.