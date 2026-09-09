В Финляндии завершили расследование в отношении украинских дронов, залетавших на территорию страны

Финские правоохранительные органы завершили расследование в отношении 4 украинских беспилотников, которые весной 2026 года случайно попали в воздушное пространство страны. Следователи установили отсутствие состава преступления.

Конечной целью БПЛА должна была стать Россия. Об этом сообщает Yle.

Что известно о дронах?

Во время совместного пресс-релиза Национальное бюро расследований NBI и Финская пограничная служба подчеркнули, что по результатам проверки все уголовные дела о нарушении воздушного пространства окончательно закрыты. Все 4 дрона имели аналогичную конструкцию, предназначались для военных нужд и несли взрывчатку.

В марте были зафиксированы 3 инцидента в районах Коувола, Луумяки и вблизи Париккалы. Еще один – в апреле возле города Иитти. Один из беспилотников взорвался в воздухе, а остальные три финские специалисты обезвредили путем контролируемых подрывов.

Предварительное расследование не выявило никаких доказательств, которые оправдывали бы продолжение дела об уголовной ответственности,

– подчеркнули в пресс-релизе правоохранители.

Как БПЛА попали в Финляндию?

NBI и Финская пограничная служба подчеркнули, что страна не была целью ни в одном из этих эпизодов. БПЛА направлялись к объектам в России, однако изменили траекторию из-за внешнего воздействия.

По данным следствия, беспилотники были перехвачены с помощью средств GPS-подавления с территории российского Калининграда, после чего их перенаправили на запад. В качестве дополнительного фактора также называют погодные условия.

Южный ветер сбил навигационные системы с первоначального маршрута. В результате инцидентов никто из граждан не пострадал, а имущество осталось невредимым.

После обнаружения первых БПЛА президент Украины принес извинения Хельсинки и заверил, что Киев ни при каких обстоятельствах не ставил целью нанести ущерб финской территории. Также Владимир Зеленский предложил премьер-министру Финляндии Петтери Орпо подписать специальное двустороннее соглашение об укреплении безопасности в формате партнерства по дронам.

На днях начальник Главного управления разведки Олег Иващенко заявил, что Россия рассматривает возможность эскалации противостояния со странами восточного фланга НАТО. По словам разведчика, Кремль готовит диверсии против Альянса.