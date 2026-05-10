Без вмешательства России не обошлось: Сибига объяснил, как украинские дроны залетели в Латвию

На днях в небе над Латвией оказались дроны: они залетели в страну со стороны России и упали в городе Резекне. Тогда глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс не исключал вероятное украинское происхождение беспилотников. На инцидент сразу отреагировали в МИД Украины – Андрей Сибига подтвердил готовность сотрудничества для расследования инцидента.

Уже 10 мая глава МИД сообщил о результатах изучения инцидента. Он назвал причину, по которой украинские БпЛА залетели в Латвию.

Как дроны оказались в Латвии?

Андрей Сибига отметил, что инциденты с появлением украинских беспилотников в воздушном пространстве Латвии непосредственно связаны с деятельностью российских средств радиоэлектронной борьбы.

Расследование доказало, что это произошло в результате того, что российские средства радиоэлектронной борьбы намеренно отвлекали украинские дроны от их целей в России,

– подчеркнул глава МИД

С этими выводами он уже ознакомил свою латвийскую коллегу Байбу Браже. Сибига также подтвердил готовность сотрудничать с Финляндией и странами Балтии для предотвращения подобных случаев в будущем.

Напомним, что утром 7 мая в латвийских районах Балви, Людза и Резекне объявили воздушную тревогу из-за появления беспилотников в небе. Жители Резекне сообщали в соцсетях о гуле в воздухе, взрывы и яркие вспышки. А уже 8 мая латвийская полиция уточнила, что в Резекне было поражено нефтехранилище – это произошло в результате налета двух дронов.

Что произошло в Латвии после этого случая?

10 мая министр обороны Латвии Андрис Спрудс объявил об отставке, объяснив это желанием обезопасить армию от политического давления. В то же время он отметил, что оборонное ведомство уже сделало значительный вклад в укрепление воздушной безопасности и продолжает работать над ее усилением.

Ранее премьер-министр Эвика Силиня заявляла, что потеряла доверие к министру обороны и инициировала его увольнение. В ответ Спрудс утверждал, что не был должным образом проинформирован об этом решении и обвинил правительство в политических спорах.

Есть ли угроза для Латвии со стороны России?

Адмирал НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявил, что Россия, вероятно, имеет амбиции восстановить влияние в пределах бывшего СССР. По его оценке, потенциальные угрозы исходят не только для государств Балтии, но и шире по региону.

Он отметил, что Москва может применять как гибридные методы, так и нестандартные формы давления, тогда как НАТО концентрируется на коллективной защите и обороне на всех направлениях.

Кстати, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия активно ведет информационные операции в странах Балтии.

В то же время эксперты предупреждают, что Кремль действует постепенно, используя так называемую "тактику салями" – малыми шагами проверяя реакцию Запада, что может постепенно перерасти в более широкий конфликт. Политолог Политолог Политолог Тарас Загородний рассказал 24 Каналу, что такие действия могут быть тестированием реакции НАТО на возможные провокации против стран Балтии, чтобы оценить скорость и масштаб ответа Альянса.