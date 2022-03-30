Украинские евреи опровергли российские фейки об использовании военными синагог в Умани

Сегодня, 30 марта, в минобороны России заявили, что якобы "украинские националисты" используют синагоги в Умани. Однако еврейская община опровергла такие обвинения.

Такое абсурдное заявление сделал представитель минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Впрочем, в Украине его сразу же опровергли.

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"Объединенная еврейская община заявляет, что все синагоги и еврейские объекты в Украине используются исключительно по назначению для осуществления религиозной деятельности или помощи членам еврейских общин и местному населению", – говорится в сообщении.

Упомянутая синагога – закрыта

В общине также отметили, что даже на фото, использованном российскими пропагандистами, заметно, что ворота синагоги закрыты, и в ней никто не находится.

В то же время Фонд имени Раби Нахмана в Умани заявил, что указанная в заявлении синагога закрыта с Рош га-Шана, который праздновали в сентябре 2021 года. Там добавили, что после того момента она не использовалась.

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