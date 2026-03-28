Украинские "Фламинго" вгатили по заводу "Промсинтез"
28 марта, 15:05
Обновлено - 15:36, 28 марта

Дария Черныш
Основные тезисы
  • Силы обороны Украины атаковали российский завод "Промсинтез" в Чапаевске ракетами FP-5 "Фламинго".
  • Завод производит компоненты взрывчатых веществ для армии России, и удар вызвал взрыв в производственной зоне.

Силы обороны атаковали российский завод "Промсинтез" в Чапаевске, что в Самарской области. Удар нанесли украинскими ракетами FP-5 "Фламинго"

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ 28 марта.

Каковы результаты ударов "Фламинго" по России? 

Бойцы Сухопутных войск ВСУ нанесли удары по заводу "Промсинтез" в российском Чапаевске. Для атаки использовали украинские ракеты FP-5 "Фламинго". 

В Генштабе отметили, что предприятие производит компоненты взрывчатых веществ, используемых армией России для боеприпасов, бомб и ракет. По данным военных, завод производит более 30 тысяч тонн взрывчатки военного назначения каждый год. 

Подтверждено поражение объекта с последующим взрывом в производственной зоне, 
– уточнили в Генштабе. 

В настоящее время уточняются масштабы нанесенного ущерба для важного стратегического объекта россиян.

Ранее предполагали удар "Фламинго" 

  • 28 марта россияне жаловались на взрывы в Чапаевске. СМИ утверждали, что поврежден "Промсинтез", бывший "Полимер", когда сетью распространялись видео с дымом после атаки. 

  • Сообщество "КиберБорошно" сообщило, что удар по производству был именно ракетами "Фламинго". 

  • Тогда в телеграмм-каналах появились фото атакующих город воздушных целей. Они были похожи именно на эти украинские ракеты, а не на привычные дроны.