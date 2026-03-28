Украинские "Фламинго" вгатили по заводу "Промсинтез"

Силы обороны атаковали российский завод "Промсинтез" в Чапаевске, что в Самарской области. Удар нанесли украинскими ракетами FP-5 "Фламинго"

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ 28 марта.

Смотрите также Дроны ударили по важному НПЗ в Ярославле: над городом прогремела череда взрывов

Каковы результаты ударов "Фламинго" по России?

Бойцы Сухопутных войск ВСУ нанесли удары по заводу "Промсинтез" в российском Чапаевске. Для атаки использовали украинские ракеты FP-5 "Фламинго".

В Генштабе отметили, что предприятие производит компоненты взрывчатых веществ, используемых армией России для боеприпасов, бомб и ракет. По данным военных, завод производит более 30 тысяч тонн взрывчатки военного назначения каждый год.

Подтверждено поражение объекта с последующим взрывом в производственной зоне,

– уточнили в Генштабе.

В настоящее время уточняются масштабы нанесенного ущерба для важного стратегического объекта россиян.

Ранее предполагали удар "Фламинго"