Украинские гастарбайтеры: почему людям приходится выезжать на заработки

Думаете, что Украина является лидером по объемам полученных переводов от гастарбайтеров? На самом деле – нет, перед нами еще немало стран, но мы являемся региональным лидером. Это свидетельство больших проблем в государстве. Далее читайте на украинском.

Україну наразі випереджають Нігерія, В'єтнам, Бангладеш, Пакистан, Єгипет, Філіппіни, Мексика, Китай та Індія.

До теми Україна все ще одна з найбідніших країн Європи

Всі ці країни мають в рази більше населення ніж Україна: у В'єтнаму 97 мільйонів, всіх інших – понад 100 мільйонів жителів.

А так ми вже четвертий рік поспіль залишаємося регіональним лідером по обсягах отриманих переказів від заробітчан.

Країни, що є найбільшими отримувачами приватних грошових переказів у Центральній Азії й Європі

За оцінкою організації KNOMAD, яку підтримує Світовий Банк, у 2021 році в Україну перекажуть 16,3 мільярда доларів США, а в Росію, яка на другому місці в регіоні – 10,4 мільярда доларів США, при тому, що Україна набагато менша від Росії.

Загалом у 2021 році в регіоні Європи та Центральної Азії перекази зросли на 5,3%, в Україну зросли аж на 7,1%.

Але це випередження не є перемогою, це показує, що в нашій державі є проблеми, через які людям доводиться виїжджати на заробітки…